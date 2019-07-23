23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursaspor ve Wolfsburg maçlarının ışığında Fenerbahçe'yi dilimiz döndüğünce analiz edelim istiyorum.
Bu iki maçın birincisi, bekleyen takıma karşı (Bursaspor) ikincisi oynayan takıma karşı (Wolfsburg) yapıldı.
Her iki maçta da Serdar Aziz sol stoper başladı. Yanında Sadık - Okan Turp ve Jailson forma giydi.
Murat Sağlam sağ bekti. Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ile birlikte en çok süre alan isimlerdi. Tolgay ve Ekici çok süre alamadılar.
Hasan Ali sol bekte tekti, alternatifi ise Cebrail.
Vedat ve Max önlü arkalı oynadılar. Garry sol, Moses sağ önde ileri 4'lüyü oluşturdular. Max çıkınca Zajc; Moses ya da Garry'nin yerine de Alper denendi.
Allahyar Bursa maçında şans buldu.
Kalede Altay'ı henüz göremedik.
Kişi kişi analiz etmek istemiyorum ama Jailson'u stoperde beğendiğimi söylemek isterim.
Murat Sağlam da bekleyen takıma karşı iyi sağ bek oynadı ama oynayan takıma karşı savunmada çok açık verdi.
Ozan Tufan sistemin en önemli işletim sisteminde (8 numara) rol aldı. Çok pas hatası ve Wolfsburg maçında sadece ilk yarıda 6 faul yaptı ama Ersun Yanal'ın oyun tarzını en çok benimsemiş isim olduğu görüldü.
Dripling ile bir an evvel topu rakip alana taşıma gayreti, kaptırılan topa ani reaksiyon, en önemlisi rakip geriden oyun kurarken sürpriz baskıyı başlatan ve takım presini ileri taşıyan isimdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!