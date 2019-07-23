Bursaspor ve Wolfsburg maçlarının ışığında Fenerbahçe'yi dilimiz döndüğünce analiz edelim istiyorum.

Bu iki maçın birincisi, bekleyen takıma karşı (Bursaspor) ikincisi oynayan takıma karşı (Wolfsburg) yapıldı.

Her iki maçta da Serdar Aziz sol stoper başladı. Yanında Sadık - Okan Turp ve Jailson forma giydi.

Murat Sağlam sağ bekti. Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ile birlikte en çok süre alan isimlerdi. Tolgay ve Ekici çok süre alamadılar.