Sıkı takipçilerim bilirler ben "Gençler oynasın" lafının 100 Büyük Türk Yalanı'ndan biri olduğuna inanırım. Asla 'genç' fanboy'u değilim. İyi oyuncu ise oynar. Yaş önemsizdir. Fakat ligi bırakmış, hocası olmayan, dolayısıyla fizik ve mental açıdan laletayn hazırlanan bir takımdan bahsediyorsak orada farklı bir durum ortaya çıkıyor.

Tahir Hoca'da taktik falan hak getire. Aurelio zaten sinek ikili. Yani taktik olarak bir fark yaratamıyorsanız; hazırlıklı değilseniz her şeyden evvel bir hedefiniz de yoksa o zaman "Gençler şimdi oynamayacaksa ne zaman?" sorusu geçerli olur.

• Bence F.Bahçe'den gönderilmesi gereken Ekici yerine Ömer Faruk;

• Gustavo'yu stopere çekmek yerine Gürkan Başkan;

• Deniz Türüç sol beke çekileceğine Muhammed Gümüşkaya;

• Dirar yerine Murat Sağlam;

• Altay'ın yerine Erten Ersu;

• Mevlüt yerine yedek forvet olarak Melih oynasa ne kaybedilir?

Şimdi gelelim acı gerçeklere:

• Ekici - Tolgay - Zajc -Jailson gönderilmeli.

• Gelecek yıl, Gustavo-Mert Hakan-İrfan Can ya da benzeri - Ozan-İsmail-Tolga Ciğerci ve Ömer Faruk orta alan rotasyonu olmalı.

• Serdar ve Sadık kalacak. Juan Jesus olursa iyi olur. Muhakkak bir stoper daha. Kaan Ayhan gibi bek de oynayabilecek bir isim harika olur.

• Gökhan Gönül alınsa da mümkünse Musa Wague gibi 1. sınıf sağ bek alınabilirse iyi olur.

• Novak ve Caner sol bek rotasyonunu Muhammed ile tamamlarlar.

• Sağ ve sol öne tartışılmaz iki ilk 11 oyuncusu şart. İsmi geçen Perotti onlardan biri mi emin değilim. Ferdi ve Garry ile kanat forveti rotasyonu tamamlanır. Deniz Türüç ya kendini sol iç oynamaya evirir ya da bu takımda oynamaz.

• Gelelim en mühim bölgeye. Vedat'a çok iyi bir alternatif şart. Kuvvetten öte çalım yeteneği olan bir santrafor.

• Ve de kaleci.

Bu iki kritik mevki muhakkak doldurulmalı. O zaman şampiyonluğa oynanır. Tabi artık teknik adamlık değil adeta basket koçluğu yapabilecek bir teknik adam katkısı ile. Son bir notum Emre Belözoğlu için. 90. dakikada Ozan skoru 2-2'ye getiren golü attı. Emre Belözoğlu gidip topu kalenin içinden alıp santraya koştu. Emre, şu an takım oluşturmak için gayet iyi niyetle ve hırsla çalışıyor. Ama yeni oyuncuları alırken kendisindeki galibiyet hırsı olanları seçmesini tavsiye ediyorum.