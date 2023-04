''Hiç sorumluluk almayan, her topu yanındakine veren hiç bir özel iş yapmayan Mert Hakan ile her pozisyonda bomba yapan Samet nasıl 75 dakika sahada kaldı inanamıyorum. Samet - Serdar değişikliği de Mor, İrfan Can değişikliği de doğruydu. MHY hala tribüne oynamaya devam etti. 85'de skor 2-2'ye geldiğinde yapılması gereken yapıldı. Crespo ve Arao oyuna girdi. ''