Beşiktaş derbisinin ardından atletik ve hızlı hücuma çıkabilen, Kiev'i deplasmanda yenmiş Larnaca maçında Jesus bir kez daha 'müsait 11'ini sahaya sürdü. Gedson'la çarpışıp 1 ay sahalardan uzak kalacak olan (nedense o çarpışmanın diğer tarafında bir sorun yok!) MHY ve kas sakatlığı yaşayan Arao'nun yokluğunda bu kez 4-4-2 ile dizildiler.