Bana göre Başakşehir mağlubiyeti ile Beşiktaş, Ankaragücü mağlubiyeti ile de Fenerbahçe şampiyonluğa havlu attı. TFF'nin ve diğer etkin güçlerin düşünce ve operasyonları bir yana, bu kadronun zaten yeterince kuvvetli bir kadro olmayışı gerçeğine bir de ligin 2. yarısının kritik maçlarından birinde Yanal'ın baştan sona hatalı tercihleri bu mağlubiyeti, bana göre ligin finalini getirdi.

Stoper oynadığı her ama her maçta çok hata yapan, bu hatalarıyla da genelde aleyhte skora neden olan Jailson geçen hafta Alanya'ya 2 penaltı ikram etmişti. Bu maçta da Ankaragücü'nün golünü engelleyeceğine ıska geçti topa.

Ha keza sene başından bu yana mecburiyetten sol bek oynayan ama son 3 haftadır düşen Dirar da Ankaragücü'nün fırtına oyuncusu Saba karşısında koridora döndü. Zaten çok güven vermeyen bir kalecin, kesin düşüşteki santrforun varken bir de orta saha oyuncun Ozan biri net 2 kez, sol kanat oynattığın Tolga, biri net 2 kez gol atamayınca galibiyet gelmiyor.

Yine de ilk 45 dakika 1-0 geçilmişken 2. yarıda çok kritik değişiklikler yapılmalıydı. Yapılması gereken Hasan Ali'nin oyuna girmesi ve Dirar'ın sağ öne geçmesiydi. Emre de Tolga'nın yerine dahil olmalıydı. Deniz ve Hasan Alili ikili sol kanat; Isla-Dirarlı sağ kanat ve Emre Ozanlı orta alan daha etkili olup rakibi enden açabilirdi. Ama Yanal nedense Hasan Ali konusunda inat ediyor. Nitekim 2. golde sol bek olmayan sol bek Deniz'in yediği basit çalım sonrasında geldi.

Emre, 20 dakika sahada kaldı ve sakatlandı. Ferdi bu esnada oyuna girebilecek en son isim. Ferdi, ÇÖZÜLMEMİŞ MAÇI ÇÖ-ZE-MEEEZ.. Nitekim Trabzon maçlarından sonra yine ezildi. 2. yarının başında girse hiç olmazsa sol önde belki Deniz Türüç yerine oyuna alınsa daha iyi olabilecek Mevlüt de altıpastan gol atamayan bir 9 numara. Derbiden önce hem çok kritik 3 puan hem moral bir de Gustavo kaybedildi. Fenerbahçe haftaya G.Saray maçında ligin finalini yapar. Gelecek senenin hazırlığını yapmaya şimdiden başlar. Bu saatten sonra 3 tane final maçı kaldı. G.Saray ve kupada 2 Trabzonspor maçları. Kupa şu anda tek makul hedef.

F.Bahçe yeterince kaliteli olmayan kadrosundaki isimleri geliştiremedi. Tolga Ciğerci hala gol atamıyorsa Ozan hala gol atamıyorsa bu da teknik adam problemidir. Altay ayrıca henüz kesinlikle büyük takım kalecisi olmadığını bir kez daha gösterdi.

Dahası, Garry ve Emre'nin maç içindeki adale sakatlıkları da irdelenmeli.

F.Bahçe'nin seneye neler yapacağını haftayaki lig finalinden sonra konuşuruz. Ama Ersun Yanal'ın saçma sapan inadı devam eder, Hasan Ali yerine Deniz, Stoperde Jailson falan gibi devşirme sevdası sürerse Kadıköy'de G.Saray'ın kazanması daha yüksek ihtimal olur. Tandemde Serdar Aziz ve Falette ya da Rami, sol beke Hasan Ali ile hiç olmazsa savunmada 4'te 4 orijinal savunmacı kullanırsınız. Jailson da Gustavo yerine oynayabilir. Ama artık herkesin bir yerli yerinde oynamasını beklememiz gerek.

Sonrasını derbiden sonra konuşuruz. Mete Kalkavan mükemmel maç yönetti.