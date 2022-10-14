UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. İlk ikiyi garantileyen Fenerbahçe için kritik viraj 27 Ekim'deki Rennes maçı olacak. Bu mücadele öncesinde 10 puanı bulunan iki takımın karşılaşmasında sarı-lacivertliler liderlik sınavı verecek. Fenerbahçe evinde Rennes'i ağırladıktan sonra 3 Kasım'da ise Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu iki maçın sonunda lider olması durumda doğrudan son 16 turuna kalacak.

SERDAR ALİ ÇELİKLER YORUMLADI

Habertürk TV Gün Başlıyor'da Habertürk Spor Yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi:

"Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alabilirdi kendi işini kendisi zora soktu. Sonuçta Kıbrıs'ta takımın yorgunluğu yüksekken alınan önemli bir galibiyettir. 18. resmi maç kolay şeyler değil. Ayrıca takımlarındaki baki bazı oyuncuların milli olduğunu düşünelim. 21, 22 maç. Bu yorgunluğun üzerine AEK Larnaka deplasmanından çok daha rahat galibiyetle dönebilirlerdi. Ama bazı bireysel performanslar (kaleci performansı ve penaltı kaçırılması gibi) sonrası işini zora sokmasaydı çok rahat bir galibiyet alacaklardı. Ama sonuçta Fenerbahçe adına geçmiş yıllardaki kötü geçmiş bir Avrupa macerası sonrasında alınan sonuçlar önemlidir. 27 Ekim'deki Rennes maçı Fenerbahçe açısından çok daha önem kazandı. Çünkü o maç artık grup liderliği. Grup liderliği demek mart ayına kendinizi atmanız demek.

Fenerbahçe'nin kimlik kazanması önemli. Daha özgüvenliler, taraftar da daha rahat. Eski Fenerbahçe ile yeni Fenerbahçe arasındaki şey şu; dün maç 1-1'e olduğunda karanlık döneminde Fenerbahçe maçı kaybederdi. Artık tekrar kazanabiliyor. Genlerinde zaten var olan, 10-15 yıldır devam ettirilen kazanma kültürünü geri kazanıyor. Yeniden elde ediyor. Daha yolun yarısında bile değiliz ama bu önemlidir.

Bu empati kurma özelliğini ben de çok seviyorum. Hatta dün kendi yayınımda da bunu söyledim. Jesus'un tribünlerle sürekli empati yapmasını ve tribüne sürekli gönderme yapmasının sebebini de çok samimi buluyorum. "Buraya zor şartlarda geldiler. Tribündeki taraftarlarımız için iyi oynamalıyız" diyor. Sonuçta Portekiz'in ekonomik durumu Türkiye ile zaman zaman benzerlikler gösteriyor. Bazı açılardan benzerlikler gösteriyor gerçekten. Yani tribüne gelen, insanların büyük bir çoğunluğu zor şartlarda geliyor. Ekonomik ortamlardan bahsediyorum. Ve onları anlayabilen bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin. Bu sürekli tribüne ayar verme işi var ya; anlıyor, o tribünün hissettiklerini anlıyor. O yüzden de o empati önemli.

Fenerbahçe iyi bir hoca buldu, o da 20 kişilik kadroyu idare etti. Arda'yı da artık 68 dakika sahada tutu. Şu demektir artık onu da bu 20 kişilik ekipte daha çok göreceğiz demektir. Daha fazla süre alacak demektir. Birazcık daha kalitenin yüksek olması halinde Fenerbahçe çok daha iyi yerlerde olurdu. Artık onu da gelecek sene görürüz."

AVRUPA'DAKİ SERİ 8 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yenilmezlik serisi de sekiz maça çıkardı. Avrupa'daki son yenilgisini 27 Temmuz'da Dinamo Kiev karşısında alan sarı-lacivertliler o mücadeleden bu yana rakiplerine boyun eğmedi.

SON 15 YILIN EN İYİ DÖNEMİ

Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (6 galibiyet 2 beraberlik), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.