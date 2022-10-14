Habertürk Spor Yazarı Serdar Ali Çelikler, Habertürk TV Gün Başlıyor'da Türk takımlarının Avrupa'da aldığı başarılı sonuçları değerlendirdi. Habertürk TV Gün Başlıyor'da açıklamalarda bulunan Çelikler, futbolda kalecinin önemine dikkat çekti ve çarpıcı ifadeler kullandı:
"Futbol dediğin hikaye 1 numara ve 9 numaradır. Elinde sonunda gelinen nihai hedef budur. Dün bizim 4 tane takımımız maç yaptı. Hepsinin özetlerini seyredebildim. Trabzonspor'un kalecisi 0-0 iken 2 tane çok önemli pozisyonda kurtarış yapıyor. Takımını oyunda tutu yani. Sivaspor'un kalecisi 1 tane çok hatalı gol yedi. 1-0 geri düştünüz. Sonra 2 tane inanılmaz top çıkardı. 2-0 olsa maç kopar bitter. Ama orada oyunda tutuyor, 1-0'da tutuyor maçı. Başakşehir kalecisi zaten Başakşehir çok kalesine getirttirmiyor ama yemiyor. Durum 2-1 olacakken, 2-0 devam ediyor. Fenerbahçe 1-0 oyunda hiçbir şey yok kalecisi rakibini hep ortak ediyor. Yani bu kaleci o kadar önemli ki ya sizi oyunda tutuyor ya da maça her zaman ortak edecek.
Galatasaray yıllardır başarısında en büyük etkenin kalecisi olduğunun henüz anlayabilmiş değil. Muslera 10 senedir Türkiye’de. En az 5 senesinde olması gerektiğinden daha fazla tutu takımını yarışta. Hani kaleci o kadar önemli bir görev ki o kadar önemli bir mevki ki şimdi Beşiktaş kalesinde problem vardı oyuncuyla sözleşme yeniledi. Artık Ersin düzelir. Uğurcan'da problem vardı Uğurcan'la sözleşme yenilediler maaşını arttırdılar artık o da düzelir. Fenerbahçe yönetiminde sıra artık."
BU SENEKİ PEFORMANSLARI
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 13 maçta kalesinde toplam 17 gol gördü. 1,170 dakika sahada kalan 26 yaşındaki file bekçisi 6 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.
Bu sezon 7 maçta toplam 630 dakika görev yapan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ise kalesinde 7 gol görürken, 3 maçı gol yemeden tamamladı.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır da toplam 17 maçta forma giydi. 1,560 dakika görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 18 gol gördü. 7 maçta ise rakiplerine izin vermedi.
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