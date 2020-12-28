Hem Aboubakar hem de Josef'in yokluğunda Sivasspor gibi güçlü bir takıma karşı, üstelik deplasmanda mağlubiyet görmeyen bir rakiple oynamak zordu.

Sergen Yalçın, 4-1-4-1'ini bulmuş; Josef'in önünde Atiba - Mensah / Dorukhan tandemi ile atletik bir merkez kurguladığından beri işler iyi gidiyor. Bir kanatta akıl ve teknik Ghezzal diğerinde hızlı N'Koudou yahut yine atletik ve golcü Larin ile kadro mühendisliği tamamlanmıştı. Bu mühendisliğin en önemli iki parçası yoktu. Bu açıdan merak ediyordum açıkçası Beşiktaş'ın oyununu.

Bir kere Yalçın, klasik olarak Larin gibi bir santrfor yerine Aboubakar'dan 3 gömlek düşük kalitede olsa da hareketli bir santrfor olan Güven ile başladı. Sabit/statik santrfor yerine en uçta hareketli santrfor kullanan takımlar daha etkili oluyor. Yani Beşiktaş oyun planından vazgeçmemişti. Oyun hakimiyeti iki takım arasında da paylaşılırken kimse kimseye üstünlük kuramamışken Beşiktaş, ilk pozisyonda golü attı. Hazırlayıcı yine Ghezzal'di. Bu goldeki taç itirazı Sivaslı oyuncuları etkiledi ve bir süre oyuna dönemediler. Yatabare'nin Butragueno tarzı uçarak kafa vuruşu direkten dönmese belki maça dönerlerdi.

Mensah'ın 3'e 2 getirdiği pozisyonda yanlış koşular dolayısıyla 2. gol gelmeyince devre 1-0 bitti. Devre arasında Hakan Aslan atılınca aslında maç da bitti. Uzun süre etkisiz-motivasyonsuz iki takım seyrettik. Ersin Destanoğlu'nun gereksiz heyecan yarattığı ve Wellington'un son anda engellediği pozisyon Sivas açısından tek ataktı. Larin ve Oğuzhan Samassa'nın hatalarından farkı açan isimler oldu. Bu Samassa, Erzurumlu Farnolle ile birlikte neden alındığını anlayamadığım iki kaleciden biri.

Beşiktaş, iyi olmayan oyunla 2 maçını kazandı. İşi görmeyi öğrendiler yani. Büyük takım refleksidir bu. Beşiktaş yönetimi ne yapacak edecek şu ana kadar gayet başarılı işler çıkaran takımına ve hocasına bir santrfor bir de sağ bek yedeği alacak. Ersin Destanoğlu da ne yapacak edecek ayak tekniği çalışacak.

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Gelelim maçın hakemine. Arda Kardeşler, Trabzonspor kalecisi Erce'nin kardeşi. Burada çıkar çatışması var. Bu ismin hakemlik yapması zor. Yetenek dışında konuşuyorum. Şampiyonluk yolundaki hiçbir takımın maçına verilmemeli. Bu bir yanda dursun. Ancak tartışılan taç mı değil mi pozisyonunda kararı 3.5 dakika kadar sonra VAR hakemi verdi. Çizimlere güvenmek zorundayız. Günahı VAR teknisyenlerinin boynuna. Hakan Aslan'ın atılma kararını ise raporları görmeden yorumlayamayız.