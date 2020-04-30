Ex MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu; 3 dönem yaptı, üçünde de kovuldu. Son başkanlığı sırasında kendisine akıl hocalığı yapan, adeta kurulu birlikte yönettiği Erman Toroğlu'na bir röportaj verdi. 3 döneminin 2'sinde kendisini o koltuğa oturtan yönetimini; hakemlerini sattı ve klasik olarak "Bana şunu yaptırmadılar, buna izin vermediler" ağlamasını yaptı. Adama, "O zaman neden istifa etmedin?" diye biz soralım.

Ama röportajda gün gibi ortaya çıkan insani zaafların yanı sıra önemli iddialar da vardı. Ben de iddiaları muhataplarına sordum. İşte söyledikleri:

• Namoğlu iddiası:

"VAR sonuçları, rakamları bize gelmiyordu. Bir ekibe gidiyordu" Erman Toroğlu burada kendisi araya giriyor ve bu isimlerin Cengiz Zülfikaroğlu ve Aybars Canbay olduğunu söylüyor.

Cengiz Zülfikaroğlu'nu aradım. Zülfikaroğlu olayı anlattı. VAR Kayıtları ve rakamları TFF Bilişim Müdürü Aybars Canbay'a gidiyor. Aybars Canbay, sadece bu verileri değil başka hiçbir veriyi de kafasına göre ilgili birime veremez. Zülfikaroğlu ya da doğrudan başkan Yıldırım Demirören'den izin almadan kimseye bir veri iletemez. Dolayısıyla Namoğlu'nun iddia ettiği gibi bir klik yok, hiyerarşik bir düzen var. Çok istiyorsa Yıldırım Demirören'i ikna ederdi o da "Verileri Yusuf Başkan'a da verin" derdi. Demek ki böyle bir görüşme yapılmamış.

• Namoğlu iddiası:

- "G.Saray-Trabzonspor maçında VAR Hakemi Bülent Yıldırım hakem Ümit Öztürk'ü çağırdı ama Ekuban'in ayağına basıldığını söylemedi."

Namoğlu ayrıca Halis Özkahya - Hüseyin Göcek (G.Saray-Konya) maçı ile ilgili iletişimsizliğinden şikayet etmiş. Fırat Aydınus'un da ismini vermiş.

Bülent Yıldırım'la konuştum. Mevcut hakemler içindeki dostumu aradım ve hakem Whatsapp gruplarından ismi geçen hakemlere ulaşmasını rica ettim. Bülent Yıldırım net bir yanıt verdi: "VAR kayıtları açıklansın. Ben Ümit'e ne demişim Ümit ne demiş ortaya çıksın.."

Diğer hakemlerden de aynı yanıt geldi: "VAR kayıtları açıklansın.." Hatta hakem dostuma gelen mesajlardan biri de şuydu: "Ya bir gün biz Yusuf Namoğlu'nun bize söylediklerini açıklarsak ne olacak?"

Ben de katılıyorum. VAR kayıtları açıklansın ki, Yusuf Namoğlu mu yalan söylüyor, hakemler mi ortaya çıksın.

• Namoğlu'nun iddiası:

"VAR teknik ekibi içinde FBTV'den gelenler vardı."

Efendim, bunu da araştırdım. Doğrudan Zülfikaroğlu'ndan aldığım bilgi şu:

Türkiye'deki VAR sistemini kuran şirket Hawk Eye (Şahin Gözü) Bu şirket çalışanları seçiyor. Çalışanlar, Hawk Eye'ın elemanları. Federasyon sadece bu elemanların güvenlik soruşturmalarını yapıyor. Onun dışında işe alım prosedürü Hawk Eye'ın kendi inisiyatifinde.

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Gerek 'AntiFenerli' Yusuf Namoğlu gerekse Toroğlu, FBTV çalışanları üzerinden manşet vermişler. Geçen sene F.Bahçe küme düşmekten zor kurtuldu. Yani Namoğlu'nun iması doğruysa VAR'cı ekip F.Bahçe'yi düşmekten kurtarmış!!! Hawk Eye bunlara yanıt verir herhalde.

Amaaaa gelelim geçen sene gerçekten olan olaya... Abdürrahim Albayrak, VAR kayıtlarının elinde olduğunu açıklamıştı. Toroğlu sormamış, ben sorayım Yusuf Namoğlu'na... Peki VAR kayıtlarını Abdürrahim Albayrak'a kim verdi? Eski FBTV çalışanları mı? Hawk Eye'cılar mı? Namoğlu'nun suçladığı hakemler mi? Cengiz Zülfikaroğlu ve Aybars Canbay mı yoksa bizzat Namoğlu'nun kendisi mi?

Bu röportaj bir gerçeği daha ortaya koymuştur. Hakem camiası kadar kendini bitiren bir camia daha olamaz. Bu yapı yıkılmalı, yenisi kurulmalı. Yeniden kurulma döneminde 2 -3 yıl da yabancılar maç yönetmeli.