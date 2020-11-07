Bir kere İsmail Kartal hocayı ve Konyaspor'u yürekten tebrik ediyorum. İlk devre harika bir oyun ortaya koydular. Bir kere ilk devre "Kapan-Çık" takımı gibi davranmadılar. İyi pas yaptılar ve F.Bahçe'yi uyuttular. F.Bahçe alanına geçtiklerinde 10 kişi Fener yarı alanına geçmeyi başardılar. İkinci yarıya savruk başlasalar da toparladılar. Jevtovic'in harika golünden sonra da oyunun da hakimi oldular. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

Gelelim Fenerbahçe'ye..

Kısaca özetleyeyim ki bu mağlubiyet F.Bahçe açısından iyi olmuştur. Çünkü ısrarla altını çizdiğimiz 2 sorunu gün gibi ortaya çıkardı:

1- "Erol Bulut'un hücumda çizilmiş hücum planları yok. Doğaçlama hücum yetmez. Muhakkak çalışılmış-çizilmiş hücum planları lazım" dedik; ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

2- Erol Bulut Trabzonspor maçı hariç hiç oyunu değiştirmedi. Oyuncu değiştirdi. Oysa oyunu değiştirmesi lazım. Yine o müsabaka dışında ne zaman oyuncu değiştirse takım geriye gitti. Bu da ortaya çıktı.

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Bir kere F.Bahçe iyi başlamadı maça. Thiam - Samatta - Valencia - Pelkas dörtlü hücum hattı son derece uyumsuzdu. Devrede hem Pelkas hem de Valencia çıkmalıydı. Perotti yanı sıra Mert Hakan girmeliydi. Mert Hakan, Gustavo yanına geçip Ozan öne geçebilirdi. Ancak Erol Hoca yine ezber bir değişiklik yaparak Thiam-Perotti değişikliğine gitti. Maçın en kötü ismi Valencia 83 dakika oyunda kaldı. Samatta ne zaman çıksa F.Bahçe ön alanda top tutma özelliğini kaybediyor. Erol Hoca yine Samatta'yı çıkarıp önde top tutma özelliğini kaybetti. Erol Hoca, Cisse'yi seviyor ama Cisse iyi bir futbolcu değil. Cisse aynen şöyle bir futbolcu: "Getirin bana ben atayım. Getiremiyorsanız kalan 10'unuza başarılar.. "

Ferdi, yine kaybedilen bir maçta yine kapanan takıma karşı içeri atıldı ve tabi ki yine kayboldu. Top ön alanda kalırsa Perotti iş yapar yoksa Perotti de kaybolur gider. Ademi bir kez daha bana hiç bir şey anlatamadı. Ayrıca Erol Hoca saha içi müdahalelerinde sınıfta kaldı. Caner'in ortaları sürekli karşılandı ama yine Caner kullandı tüm duran topları. Takımın Caner'den başka duran top kullanma setleri de çalışması lazım. Ayrıca görüldü ki 'Caner orta Gökhan kafa' işi Antalya ve Konya tarafından çözüldü.

Duran top kullanılamayınca; 2 stoperi mükemmel oynayan Konya santraforları sindirince, önde top tutulamayınca Konya rahat rahat top çevirdi ve 4 net pozisyon buldu.

F.Bahçe bu maça "VAR hakemi ve Ali Şansalan golümüzü yedi" diye bakarsa çok şey kaybeder. Erol Bulut'un ve takımın şimdi milli arada çoook ama çoook iyi çalışması lazım.

1- Samatta çıkınca önde top tutulamıyor.

2- Cisse iyi futbolcu değil. Golcü. 9 kişilik Hatay'a karşı alırsın. Oyunu değiştirmez. Tersine takımı eksik bırakır.

3- Valencia değişik bir adam. Ama top kaybı ve yanlış pas konusunda rekor kırıyor. Valencia yerine sağ öne bir başka isim de düşünülmeli.

4- Ferdi belli ki yönetim tarafından oynatılıyor. Zorlamanın manası yok. Ferdi çözülmemiş maçı çö-ze-meeez.. Pandemide rahat bir durumdaki Göztepe'ye karşı kazanılmış bir maç yanıltmasın kimseyi.

5- Caner orta yapsın dışında sol kanat hücumu düşünülmeli. Her iki golde de Caner'in hatası olduğunu görmek gerek.

6- Pelkas iyi bir futbolcu olabilir ama daha uyumsuz. Perotti ve Sosa ile birlikte oynadığında daha etkili olabilir. Lakin Samatta duvar görevi görerek oyunda kalması şartıyla.

7- İlk yarıda ön alandaki her oyuncu kötü iken Thiam'ın çıkması hataydı.

8- Mert Hakan - Novak - Thiam kazanılmalı.

9- Hepsinden önemlisi duran top setleri hazırlanmalı.

10- Çizilmiş hücum planı - Çizilmiş hücum planı - Çizilmiş hücum planı.

Bu mağlubiyetten dersler alınır, Erol hoca planlama ve daha da mühimi oyuncu değişiklikleri konusunda kendini geliştirirse Fenerbahçe'ye fayda bile sağlar.