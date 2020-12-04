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Serdar Ali Çelikler yazdı: Keyif alan ve veren Beşiktaş

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan siyah-beyazlılar 19 puana yükseldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

04.12.2020 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Başakşehir'e 3; Fenerbahçe'ye 4 atan takım, ligin iyi kadrolarından biri olan Kasımpaşa'ya karşı ne yapacaktı? Asıl önemli soru şuydu; Başakşehir de Fenerbahçe de 'oynamaya çalışan' takımlardı. Kasımpaşa yarı alanında bekleyip kontraatak kovalayacaktı. Bu tip bir rakibe karşı Sergen Hoca'nın ekibi neler yapacaktı? Ancak 2. Fuat Çapa dönemi enteresan başladı.

Fuat Hoca 3-4-3 dizilişiyle sahadaydı. Bu dizilişte Hajradinovic savunma önünde yer aldığından tüm hücum etkinliğini yitirdi. Alan da fizik olarak yetersizdi. Bu şartlar altında Yusuf ve önce Koomson sonra Varga gibi 2 hücumcu kanat beki vazifesine geçince aslında Kasımpaşa hem iyi hücum kanatlarından oldu hem de kötü kanat savunucularına sahip oldu. Bu durumu ilk 45'te Beşiktaş pek lehine kullanamadı.

Devre biterken Mensah ile skoru buldular. Sergen Yalçın aynı şeyi düşünmüş ve görmüş ki Yusuf'un ve önünde ona destek olması gereken Hodzic'in savunma zaaflarının üzerine oynanması gerektiğini oyuncularına söylemiş. Ghezzal ve Rosier bu yarıda Dorukhan destekli oyunları ile Paşa'nın sol kanadını felç etti. Atiba'ya Ghezzal; Abou'ya Rosier asist yaptı. Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk yarışındaki rakipleri G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir kadar geniş değil. Misal Rosier ve Abou'nun yedekleri yok. Kalecileri de rakiplerinden geride. Buna karşın en istekli ve oynadığı oyundan en keyif alan oyuncu grubu Beşiktaş'ta. Beşiktaşlı oyuncular hem keyif alıyorlar hem de keyif veriyorlar. Bu tamamen hoca başarısıdır. Bu minvalde Sergen Yalçın'ı bir kez daha tebrik ederim. Hocanın Rıdvan'dan vazgeçmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Beşiktaş, asıl kadrosunda ciddi eksiklikler olmazsa fizik güçleri yettiği müddetçe her maçı kazanmaya yakın takımdır.
Hakem Bahattin Şimşek hakemlik yapamaz. Çünkü futbolla uzak yakın alakası yok. Hadergonaj'a çat diye gösterdiği kırmızı kart da skandaldı ardından Beşiktaş aleyhine çaldığı eyyam fauller de.

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