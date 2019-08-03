Yayıncı krizi çözüldü. Çözüleceği belliydi. beIN Sports da TFF ve Kulüpler de herkesin yarı mutlu yarı mutsuz olduğu bir anlaşmaya imza koydular.

Bu anlaşmaya göre;

500 milyon dolarlık ödeme yapma taahhüdü veren beIN fiyatı 410 milyon dolara çekti. Bu paranın 205 milyon doları 3.78 liradan sabitlenmiş Türk Lirası olarak ödenecek. Geri kalan 205 milyon dolar ise güncel kurdan. Ancak güncel kur da 5.80'i geçemeyecek. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 6.10.. Yani kümülatif olarak adı 410 milyon dolar olarak geçse de totalde bu ücret 360 milyon dolarlara gelecek.

beIN daha çok indirim istiyordu yarı mutsuz.

Kulüpler hiç indirim istemiyorlardı onlar da yarı mutsuz. Kulüpler Birliği'nde bu yeni anlaşmaya Kasımpaşa imza atmadı. Ali Koç, "Yönetim kurulumla görüşmeden imza atmam" dedi. G.Saray da imzalamadı. Halka açık şirketler zaten yönetim kurulu kararı olmadan imza atsa da geçerliliği ne kadar tartışılır. Ancak TFF yayın hakkını elinde bulundurduğundan imzayı attı iş bu sene için tatlıya bağlandı. Çünkü kulüplere hemen para lazım. beIN haftalardır ödemediği peşinatı pazartesi ödeyecek. Ancak bu herkesin yarı mutlu olduğu evlilik imza altına alındığı gibi 3 yıl sürer mi pek emin değilim.

Fatih Altaylı'nın dile getirdiği "Elektriğe 1 kuruş zam ile TRT'nin yayıncı olması" fikrine benzer bir konu masada.

Elektrik faturalarına 1 liralık ek ile ayda 1 lira gibi bir bedelle maçların TRT'de yayınlanması konuşulmuş.

Zaten TRT dışında yerli bir medya kuruluşunun bu işi üstlenmesi mümkün değil. "İnsanlar elektrik faturalarına 1 liralık eklemeyi neden kabul etsin?" gibi bir soru işareti bu işin açmazı.

Bu fikirler konuşulmaya başlandıysa önünde sonunda ortaya "şöyle yapalım" diye bir ortak akıl çıkar. Çünkü beIN'e karşı bir güvensizlik oluşmuş durumda ve tüm kulüpler "Bu seneyi hallettik ama seneye de bunlar yeniden arıza çıkarabilir. Şimdiden alternatif bakmalıyız" düşüncesinde. Yani benim gördüğüm bu evlilik bu haliyle uzun sürmez.

Kulüpler Birliği'nde konuşulan ve gündeme gelen bir başka konu da TL ödemelerinden kesilen paylar.

Genel TFF yüzde 4 kesintisi dışında, hakem maaşları ve düşen takımlar için paraşüt yardımı gibi herkesin kabul ettiği ücretler dışındaki kesintilerin azaltılması ya da tamamen kaldırılması da isteniyor. Mesele 2. ve 3. lig maçlarındaki ambulans ücretleri, Nike'ın maç topları, 3. lig deplasman yol giderleri Süper Lig kulüplerinin alacaklarından kesiliyor. Bu kesintilerin de kaldırılması talepleri TFF'ye iletilecek. TFF ile Kulüpler Birliği arasında gelir artırma, giderleri azaltma yönünde görüşmeler sürecek.

Bendeniz ise her zaman söylediğimi söyleyeyim.

Futbolun geliri ancak futbol ile artar. İyi futbol oynamaz, iyi futbola imkan tanımazsanız gelirler artmaz. Galibiyete 4 puan verin. Yerde yatma kuralını kaldırın. Hakemleriniz zırt pırt düdükle oyunu kesmesin. Hatta derbilere yabancı hakemler gelsin. Koridor güvenlikleri tam ve keskin olarak sağlansın. Bakın o zaman ligin değeri nasıl artıyor.