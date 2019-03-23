Şenol Güneş'in maç öncesindeki flaş röportajdaki heyecanı ortadaydı. Bu tecrübede bir hoca için bu kadar heyecanlı ve motive görüntü çok hoşuma gitti.

Bizler yıllarca iyi jenerasyonlar yakaladığımız dönemlerde; Avrupa futbolundaki düşüş dönemleri de denk geldiğinde turnuvalara katılabildik. Hemen tamamına play-off marifeti ile... (Sonuncusuna birkaç mucize ile...) Ancak kaybettiğimiz turnuvalarda ya da yarışlarda, genelde kendimizden zayıf gördüğümüz, 1 ya da 2 sıra aşağımızdan gruba katılan takımlara verdiğimiz puanlara yandık. Açık söylemek gerekirse Fransa'yla 2 maça da puan yazmıyorum. Grupta rakibimiz İzlanda.. İşte o İzlanda ile başa baş mücadele edebilmek için Arnavutluk - Moldova maçlarından 6'şar puan almalıyız. Plan bu olmalıydı, bu minvalde Arnavutluk deplasmanından çıkarılan 3 puan çok önemli. Moldova'yı da yenip 6 puanla başlamak daha kolay görünüyor artık.

Açıkçası oyunla ilgili tartışmalara çok girmek istemiyorum. Bilhassa ilk devrede ne oynadığımızı anlayamadım. Tek doğru dürüst pozisyonumuzda şık bir santrfor golü attı Burak. Bu oyuncunun topla polemiğe girmeden doğrudan şutu ve golü düşünmesini seviyorum. Burak Yılmaz ile ilgili fikrim net. Ülkenin en iyisi.. Ancak geçmiş dönemde milli takıma yakışmayan olayların-çeteleşmelerin içinde, hatta en önündekilerden biri oldu. Kriterimiz "başarı ve performans" ise ilk yazılan "o" olur. Benim sorum şu: Kriterimiz sadece futbolculuk mu olmalı?Daha fazla tekrara girmeden ve pişmiş aşa su katmadan Çalhanoğlu'nun harika golünü tebrike geçeyim. Cenk açısından üzüldüm çünkü güveni gerilemiş ve oyunu körelmiş. Mahmut ve Okay ise takımımızın en iyileriydi. Gönül beni şaşırtmayarak bir kez daha 'sakatlık' nedeniyle bir oyuncu değişiklik hakkını kendinden yana kullandırdı. Gökhan Gönül en iyi zamanlarında dahi milli performansı iyi olmayan bir isim oldu. Görevi Zeki Çelik'e devretme zamanı çoktan geldi. Şenol Hoca da böyle yapacaktır. Mert'in de iyi bir maç çıkardığını ekleyelim. Abartmadan sevinelim. Moldova'yı da yenip önümüze bakalım. Şenol Hoca ile takımımızı tebrik edelim. Daha geniş analizi ve kritiklerimizi 6 puan aldıktan sonra yaparız.