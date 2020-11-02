"Kalite, bahtı da değiştiriyor"

Fenerbahçe herhalde 50 kez rakip ceza alanında topla buluştuğu, 3 topunun direkten döndüğü, 1 şutun çizgiden çıkarıldığı, 1 kez Samatta ile 2 kez Enner Valencia ile yüzde yüz gol pozisyonlarının autla sonuçlandığı; zannederim sezon başından bu yana en fazla pozisyonu bulduğu maçı yetenek (Perotti) ile çözdü. Arjantinli oyuncu penaltıyı aldırdı. Ve 3 puanı getirdi. Artılar ve eksilere bakalım:

• Bir kere geçmiş haftalara oranla ilk 45'i ziyan etme pahasına silik ve temkinli başlamadı takım. 20. dakika itibariyle maç 2-0 olabilirdi.

• İlk 45'te Altay sadece 1 kez, o da kanattan gelen ortanın geçmemesi adına yere yattı.

• 2. yarıya eksik rakibe karşı yine istekli başladılar. (Kırmızı kartı çoğu hakem yorumcusu "doğru" diye nitelendirecektir. Bazıları ise ağır bulabilir. Bence kart turuncu idi. Ama Jahovic'in bu şekilde ilk oyun dışı kalışı değil) Ozan'ın golü hazırlanış açısından çok güzeldi.

• 2 kez (Birinde Samatta diğerinde Cisse) taç atışında out çizgisine gidip topu içeri çevirme oyunu oynadılar. Bu anlamda "çalışılmış bir iki oyun" olması memnuniyet verici.

• 7 tane isabetli orta; Pelkas - Enner (2) - Samatta (2) - Cisse (2) tarafından gole çevrilemedi.

• Rakibe sadece 1 pozisyon verildi ve F.Bahçe maçlarına özel hazırlanan Podolski golü attı.

Bunlar pozitif taraflar.

Gelelim eksilere..

^ Bir kere Sosa çıktığında giren Perotti işi çözen oyuncu oldu ama değişiklikte Sosa çıktığında orta alan boşaldı ve 2. topların kazanılma mesafesi uzadı. Enner de oyundan alınıp Mert Hakan girebilirdi.

^ Cisse tam bir striker (gol vuruşçusu) ancak oyuna katkısı neredeyse sıfır. Fenerbahçe oyunu rakip ceza alanına doğru yıktığında 9 numarada kim oynuyorsa onun da oyuna pas - duvar olma gibi özelliklerle katkı sunması gerek. Cisse'de bu özellik yok. Samatta gelip top alıp orta alan oyuncularına (Mesela Pelkas) daha fazla alan açabiliyor. Cisse 'tek vuruşta gol atayım' oyuncusu. Samatta - Perotti - Pelkas - Sosa aynı anda sahada olduğunda Fenerbahçe'nin daha hızlı ve kaliteli paslaşabileceğini düşünüyorum.

^ Erol Hoca'nın Sinan Gümüş ısrarını anlayamıyorum. Hala biraz ezber değişiklikler yapıldığını düşünüyorum.

^ Bir de hocanın kasım milli arasında gol vuruşu çalışması lazım.

☆☆

Fenerbahçe'de pozitif bir hava var. Golden sonra Perotti sevinmeye giderken Gustavo'nun bütün takımı arkadaşlarını kutlamaya gelmesi konusunda çağırması çok önemli bir sahnedir. Sevinç anı görüntüsü özellikle dikkat çekici. 3 puan mühim. Lakin önümüzdeki haftadan itibaren girilecek milli arada çok çalışılması lazım.