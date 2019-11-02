02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Galatasaray'ı yenip krizi atlatmak için üzerindeki ölü toprağını silkeledi. İlk kez bir deplasmana galibiyet almaya yönelik moralle gelmişlerdi.
Alanya - Galatasaray maçlarında da Ankaragücü deplasmanında da gol yememişlerdi. Antalya'da da maça iyi başladılar. 11. dakikada skor 2-0 olmuştu bile. Abdullah Avcı artık 4-3-3 diziliminden vazgeçip 4-2-3-1 ile 2 maçtır sonuç alıyor. Diaby de tek santrafor arkasında kanatta olduğundan daha efektif bence. Sonra 45 bitene kadar Antalya'nın atağı yok. Zaten dün Rize'nin; bugün de Antalya'nın hocaları gösterdi ki bu tip "kapanıp çıkma" takımları, geriye düştüler mi hiçbir şey yapamıyorlar. Hem Bülent Korkmaz hem de İsmail Kartal için üzgünüm ama bu tip futbol çoktan bitti. "Kapanalım ve pır pırlarımız ile çıkalım" devri kapanıyor. 'Oynamanız' da lazım. Bunu yaptıran yeni jenerasyon hocalar geliyor. Cesaretliler ve iyi ekipleri var. Her şeyin başında 'oynamaya dair planları' var. Eski tip hocalık tasfiye olacak benden söylemesi.
Neyse, Beşiktaş devreyi rahatlıkla 4-0; 5-0 bitirebilecek pozisyonları harcadı. 2. yarının hemen başında da güvenli gözüktüler. Ancak bir anlık dalgınlık ile hem de göbekten verilen pozisyonla skor 2-1 oldu. İşte o an o dakikaya kadar neredeyse hiçbir şey yapamayan Antalyaspor birden dirildi. İşte F.Bahçe'nin genelde bireysel hatalar sonucu yediği goller sonrası başına gelen şey Beşiktaş'ın da başına geldi. Rahat rahat geçecek maç olacakken ölüyü dirilttiler. Antalya baskısı devam ederken Avcı, sahaya Burak'ı atınca Antalya savunması öne çıkmaya korktu. Böylece Antalya hatları arasında mesafe açıldı ve ev sahibi baskı kuramaz oldu. Yine de son dakikalara kadar ileride top tutamamanın, pasla rakibi yoramamanın cezasını ödeyeceklerdi. Kale önünden 2 yüzde yüz pozisyon buldular. Karius 2 puanı kurtardı. Maçın başından sonuna dek Antalya'nın sağ kanat hücum etkinliğine bir çözüm bulunamaması Abdullah Hoca'nın eksisi olur bu maç için.
Yine de gelir gelmez doğru işler yapan, takıma güven veren yeni yönetim zorluklarla da olsa 2 haftada 6 puan alan bir takım ile karşılandı. Doğru işler yapılınca şans da size gülüyor işte. Necip'in ters kafa vuruşunda da dün Serdar Özkan'ın şutunda da top içeri girmiyor. 15 puan, Trabzon - G.Saray ve Başakşehir'in 16 puanda olduğu ligimizde Beşiktaş için gayet olumlu bir tabloyu koyuyor önümüze. Şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Ama hafta kazanıp milli araya iyice moralli girmemeleri için bir neden yok.
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