Serdar Adalı gerekli imza sayısına ulaştı

Beşiktaş'ta başkanlık görevi için adaylığını açıklayan Serdar Adalı, genel kurul üyelerinden alınması gereken imza sayısına ulaştı.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.

Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.

Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz."