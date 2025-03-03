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        Haberler Spor Futbol Serdal Adalı, Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti - Futbol Haberleri

        Serdal Adalı, Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı, ardından aynı mezarlıkta bulunan Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:23
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        Serdal Adalı, Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti
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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba’nın, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.

        Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, burada okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrine de çiçek bıraktı ve dua etti.

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