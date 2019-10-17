Beşiktaş'ın pazar günü yapılacak seçiminde başkan adayı olan Serdal Adalı, TRT Spor'a konuştu. Vaatlerini anlatan Adalı, devre arasında forvet transferi yapacaklarını da söyledi. Adalı'nın öne çıkan sözleri şu şekilde:

"ABOUBAKAR İÇİN ÇALIŞTIK"

"Burak Yılmaz'ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Aslında forvet transferi için son güne kadar uğraştık. Vincent Aboubakar için çalışmalar yaptık. Gelir gelmez oynayacak bir forvete ihtiyacımız vardı. Taraftardan da baskı geldi. Yüzde yüz fayda getireceğini düşünmediğimiz bir transfer yapmadık."

"TALISCA DA GELİR DAHA İYİSİ DE"

"Elbette taraftarımızı mutlu etmek isteriz. Daha önce ettik. Binlerce taraftarın karşılayacağı futbolcuları transfer etmek isteriz ama ekonomik şartlar şu anda izin vermiyor. Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Almak istedikten sonra gider alırız."