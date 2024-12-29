Serdal Adalı: Kazanan Beşiktaş olacak!

Beşiktaş’ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya seçim öncesi son kez seslendi.

İşte Adalı'nın kurulda yaptığı son konuşma:

REKLAM advertisement1

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım.

"BEŞİKTAŞ ADINI KAYYUMLA ANANLARIN YERİ YOKTUR"

Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son bir yıldaki kötü gidişe neden olanlar, kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur. Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak.

REKLAM

🎙️ Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Kulübümüzün en zor zamanında, bu yüce makama adayım. Beşiktaş'ın adını kayyum ile yan yana getirenlerin burada yeri yok. pic.twitter.com/F4Rqe2AUKv — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

"TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN" Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir. Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün. Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak. 🎙️Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Bugün burada söylediklerim tarihe not düşülsün: Bugünden itibaren kimse sizi kandıramayacak! pic.twitter.com/AUSiTfUavn — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024 "BORCU BORÇLA KAPATAMAZSINIZ" İkinci başkanlık döneminde bu tabloyu yaratan, bu tablonun karşısında duramayan aday Beşiktaş'a nasıl liderlik edecek! Yıllardır Beşiktaş ile uğraşan yapı ile nasıl uğraşacak! Algılarla, masallarla Beşiktaş'a başkan seçmenin sonuçlarını yaşadık! Beşiktaş'a ayağa kaldırmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden yakalayacağız. İstikrar adına 3.5 yıllık bir plan geliyoruz. Futbol takımını yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Yapmamız gereken takviyeler ve adımlar hazır. Ara dönemdeki transferler, sponsor desteği ile kasamızdan bir kuruş çıkmadan yapılacak. Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 50 milyon euro'yu ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacağız. Sizlerin teveccühü ile Beşiktaş'ı inşa etmeye başlayacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'ı Bankalar Birliği borcundan kurtarmak olacak. Bunu da bahsettiğimiz gayrimenkul projesi ile yapacağız. Borcu, borç ile kapatamazsınız. "KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK" Bu kutsa makama, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün, karşınızda seçilemediğim takdirde son kez başkan adayı olarak çıkıyorum, bunu herkes bilsin! Bir yıl önce söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Yalan rüzgarları yaşadık, yaşamaya da devam ediyorum. Bu defaki yol ayrımında, tercihini buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş'ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ta seçim heyecanı! Haberi Görüntüle