Bir otelde gerçekleşen toplantı öncesinde Serdal Adalı, otel önünde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlarca karşılandı.

Kartal Yuvası'nı da ziyaret eden Serdal Adalı, minik taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Adalı, daha sonra kongre üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı yapıldı.