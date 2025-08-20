Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Eyüpspor maçında yaşanan hakem ve VAR tartışmaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirecek.

Eyüpspor maçında 2-1 kazansa da hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepkisi süren Beşiktaş harekete geçiyor.

REKLAM advertisement1

Başkan Serdal Adalı, bu hafta Riva'ya giderek TFF ile bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantıda hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Özgür Yankaya'nın yönetimine dair şikayetler aktarılacak. Bunun yanı sıra yeni sezonda hakem yönetimleri ve atamaları ile ilgili talepler dile getirilecek. Geçtiğimiz sezon aldığı 100 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle lig maçlarını tribünden izleyemeyen Serdal Adalı'nın cezası 14 Eylül'de sona erecek.