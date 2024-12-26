Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın sözleri: Plan tek kişiye göre yapılmaz

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (BEYİD) üyeleriyle bir araya geldi.

Serdal Adalı, sohbet toplantısında Beşiktaş Başkanı seçilmesi halinde yapacakları aktardı. Adalı’nın öne çıkan sözleri söyle:

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- Kongrede seçilirsek gayrimenkul projesini yapacağız. Geçtiğimiz sene Emlak Gayrimenkul ile ön sözleşme imzalamıştık. Projenin genel hatlarıyla ön hazırlıkları yapıldı. Önümüzdeki 6 ay içinde temel atma planımız var. Ümraniye’deki arazinin tapusunu almak istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Borcu borç ile kapatmak doğru bir formül değil. Bu projeler bizim değil Beşiktaş'ın projesidir.

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- Bu seçimin kaderini ilk defa oy kullanacak 6 bin üye belirleyecek. Gençlerin hayallerini ve isteklerini biliyorum. Onların zevk alacağı ve mutlu olacağı bir takım yaratacağız.

- Seçildiğimiz taktirde pazartesi günü Sergen Yalçın ile oturacağım, eğer anlaşabilirsek yeni sezon için ön sözleşme imzalayacağım. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın çocuğudur ama Beşiktaş hiçbir zaman planını tek kişiye göre yapmaz. - Seçildiğimiz takdirde Hakan Daltaban, yönetim kurulumuzda ikinci başkanımız, Çağatay Abraş ise işin finans kısmında görevli olacak.