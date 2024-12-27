Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a rest!

MERVE ÖZTOPALOĞLU

"Merve Hanım'ın Beşiktaşlı olduğuna kefilim ben. Bu camia buraya üzerinde Galatasaray forması olan başkan seçti. Hüseyin Bey'in getirdiği bir hanımefendi var, Fenerbahçe kongre üyesi. Merve Hanım, en az benim kadar Beşiktaşlı. O senelerde Merve Hanım bir siyaset denemiş, siyasetçi olması sebebiyle herkese bir kutlama yapmış. Samimi söylüyorum hiçbir şekilde de Galatasaraylı falan olacağını üstüne kondurmam bile."