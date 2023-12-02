Serdal Adalı'dan Atiba hamlesi!

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Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, kulübün eski yıldızlarından Atiba Hutchinson ile fotoğrafını paylaştı ve Kanadalı eski yıldızın Beşiktaş'ta göreve hazır olduğunu söyledi.

Serdal Adalı'nın paylaşımı ve kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak Beşiktaş efsaneleri arasına girmiş Atiba Hutchinson ile Beşiktaş'ın geleceği ve jübilesi hakkında sohbet ettik.

Yaptığımız sohbette gözyaşlarıyla veda ettiği Büyük Beşiktaş Camiasında görev almaya her zaman açık olduğunu ifade etti."