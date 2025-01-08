Serdal Adalı'dan Ankara'da kritik ziyaret

Bakan Murat Kurum, Serdal Adalı ile görüşmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum mesajında "Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni başkanı Serdal Adalı’yı Bakanlığımızda ağırladık. Pek çok branşta sayısız başarıya imza atmış, ülkemizin önemli spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş’a, sporcularımıza ve kıymetli camiamıza; sayın Adalı’ya yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Adalı'nın ziyaretinde Beşiktaş seçimindeki vaadi olan gayrimenkul projesi ile ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Planladıkları gayrimenkul projesini Beşiktaş'ın kurtuluşu olarak aktaran Adalı, 200 milyon Euro'luk gelir beklediklerini ifade etmişti.