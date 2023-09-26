'Serçenin Gözyaşı'nın ikinci tanıtım filmi yayınlandı

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Kadına şiddet konusuna dikkat çeken 'Serçenin Gözyaşı' adlı filmin ikinci tanıtım filmi yayınlandı. Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların aslında isteyince neler başarabileceğini çarpıcı bir sinema diliyle beyazperdeye yansıtan film, 20 Ekim 2023'te izleyicilerle buluşacak.

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir yaşam öyküsünden esinlendiği hikâye, aynı zamanda bir 'umut' hikâyesi. Yaşadıkları ne olursa olsun kadınların neler yapabileceğini etkileyici bir dille anlatan filmin kadınlara mesajı ise şu şekilde; "Artık susma, konuşman lazım!"

Kadın oyuncular, kamera arkasında onlarca kadının yanı sıra yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin senaryosunu 'Altın Kalem' ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı, müzikler ise sanat dünyasının yakından tanıdığı bir müzisyene Zeynep Alasya'ya ait. Filmin bir diğer sürprizi de Ahmet Kaya olacak. 2000'de hayata veda eden Ahmet Kaya'nın bir eseri izleyicilerle buluşacak. REKLAM

Ezgi Şenler'in şiddet mağduru 'Nilüfer' karakterine hayat vereceği 'Serçenin Gözyaşı' adlı filmde; Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Özlem Gürses, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Sedef Şahin, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

YEŞİM SALKIM AVUKAT, TAMER KARADAĞLI HAKİM ROLUNDE 'Serçenin Gözyaşı'nda, Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor. Filme, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise hakim rolüyle, Özlem Gürses de sunucu olarak konuk oluyor.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARA SAYGI DURUŞU Film, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 'Serçenin Gözyaşı'nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Yapım, öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor.