DHA

Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir bahçenin köşesine bırakılan ekmek parçasını gören serçeler, bölgeye üşüştü.

Bu sırada ekmekten paylarını almaya çalışan serçelerden ikisi, kavga etmeye başladı. O anlar ise DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi. Kısa sürede ekmeği bitiren serçeler, daha sonra bahçeden ayrıldı.