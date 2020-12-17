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Ünlü yapımcı Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız... Genç sanatçı Sercan Zararsız, yapımcılığını Şahin Özer'in üstlendiği, söz ve müziği Ersin Özyurt'a ait "İstanbul Konuşsun" adlı tekli çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı.

Sercan Zararsız'ın İstanbul Boğazı'nda klip çektiği şarkısı İstanbul Konuşsun'un klibi dijital platformlarda yerini aldı. Zararsız, hedefleri ve heyecanı hakkında şu açıklamaları yaptı:

Sektörde kalıcı olmak devamlı üretmeyi gerektiriyor. Üretirken sizi dinleyen ve takip edenlerin ne istediğini iyi anlamanız gerekiyor. Bu konuda dersimize iyi çalıştık. Sevenlerimiz bizden yıllarca dillerde kalacak yeni eserler duyacak. Düet ve solo şarkılarımız inşallah 7'den 70'e söylenecek.