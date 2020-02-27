27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2020 yılında yarışmacı olan Sercan Yıldırım, takipçileri tarafından araştırılıyor. Genç yüzlerden olan Sercan Yıldırım kimdir? Burcu ne? Yaşı kaç? Sercan Yıldırım hakkında merak edilen her şeyi yazımızda sizler için bir araya getirdik.
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğan Sercan Yıldırım, koç burcudur. Henüz 7 yaşındayken Bursaspor altyapısında futbola başlayan Yıldırım, 2006 yılının Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu ödülünü aldı. Bu unvan, dikkatleri üzerine çekmesini de sağladı. Yıldırım’ın kariyer patlaması ise 2008-2009 yılları arasında oldu. Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım, Buradaki performansı sonrası 2011 senesinde 3 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan Yıldırım, daha sonra Giresun spor, Balıkesir spor, Bursaspor, Şanlı Urfa Spor, Sivas Spor formaları da giydi. Son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olan Sercan Yıldırım, başarılarıyla dilden dile dolaşıyor.
1,82 boyu olan Yıldırım, kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor. Kariyerinden önce çeşitli yaş kategorilerinde umut vadeden performanslar gösteren genç oyuncu, Uluslararası Gençler Makedonya, Bulgaristan ve Rusya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol de kaydetti. Turnuva sonrasında ise 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edilen Yıldırım, 2006 yılının Şubat ayında Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile Portekiz’deki bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcıları radarına giren Yıldırım, ilk 2 maçında Macaristan ve Avusturya’ya toplamda 5 gol attı. Londra’da gerçekleşen özel bir organizasyon sonrasında dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başlayan yıldırım, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında karşımıza çıktı.
2006 senesinde kariyeri açısından önemli adımlar atan Yıldırım, Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile Ege turnuvasına katılım sağladı. Olduğu her takımda gol atan Yıldırım, Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarında birer gole sahip oldu. 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında 2 gole imza atan oyuncu, Hollanda ile oynadıkları maçta ise attığı gollerle takımını galibiyete ulaştırdı. 5 maçta 6 gol atan Yıldırım en değerli oyuncu unvanının yanında gol kralı da oldu. Toplamda katıldığı müsabakalarda 33 gol atan Yıldırım, 64 kez de milli forma giydi.
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