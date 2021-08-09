Eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşayan Yıldırım, gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Takipçileri çifti tebrik edip mutluluklar diledi.