Genç oyuncu Sercan Badur, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla buluşmak için bir restorana geçen oyuncu, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

Badur, "Yeni filmimiz 'Soygun Oyunu'nun setinden geliyorum. Çekimler devam ediyor. Henüz bitmedi ama her şey gayet yolunda. Şehir dışına çıkmayacağız, filmin tamamı İstanbul’da çekilecek. 2020 yılında da vizyona girmiş olur" şeklinde konuştu.