Şerbetçi otunda hasat zamanı

AA

İlçede yaklaşık 2 bin 100 dekar alanda ekimi yapılan, içecek ve ilaç sanayisinde kullanılan şerbetçi otundan bu yıl yaklaşık 13 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üründe rekolte beklentilerinin 1200 ton olduğunu söyledi.

Kente bağlı 3 köy, Pazaryeri merkez ve 11 köyünde şerbetçi otu tarımı yapıldığına işaret eden Yoldaş, "Yaklaşık 400 çiftçi tarafından 2 bin 100 dekar alanda ekimi yapılan şerbetçi otu, iyi bakıldığında dekar başına 600 ila 1000 kilogram verim vermektedir. Şerbetçi otu fiyat tespit komisyonu, ürünün aroma cinsi kilogramını 13,47 lira, diğer çeşitleri ise 13,18 lira olarak belirledi." diye konuştu.

Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar da 2020 sezonu için alımlara başladıklarını belirtti.

Ürünün yüz güldürdüğünü dile getiren Kozpınar, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre şerbetçi otunda artış bekliyoruz. Geçen yıl yağışlardan dolayı otlar hastalandı, bu yıl şerbetçi otları daha güzel." dedi.

Üretici Okan Karyel, Dereköy köyünde 22 dekar alanda ekim yaptığını ifade etti.

Bu yıl üründen umutlu olduğunu ifade eden Karyel, "Ben 3. kuşak olarak babama yardım ediyorum. Genelde gençler şerbetçi otu hasadı yapmak istemiyor, fabrikaları tercih ediyorlar, biz bu ürünün üretimini sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.