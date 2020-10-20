Serbest güreşçiler, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, serbest stilde mücadele eden sporcular, 23 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Elmadağ'da kamp yapacak.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalara 31 sporcu davet edildi.

Serbest Milli Takımı, son kampını yine Ankara'da yapmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçileri kampta ziyaret etmişti.