Seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Mahalledeki dubleks bir evin çatı katında arama yapan ekipler, saksı ve poşetler içerisinde yetiştirilmiş 83 kök Hint keneviri, uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan 13 floresan, 2 koku giderici hava filtresi, 6 boş saksı, 10 çeşitli markalarda sıvı gübre, 2 bitki dopingi, 4 havalandırma motoru, 2 dijital ısı ve nem ölçer, 12 elektrik battaniyesi, alüminyum folyodan yapılı ısı ve ışık tesisatı, elektrik dağıtıcı, 2 alüminyum havalandırma borusu ve 2 vantilatör ele geçirdi.

Ekipler ayrıca 15 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir, leğen içerisinde öğütülmüş 189 gram toz esrar, kilitli poşette 7 gram toz esrar, 2 reçeteye tabi hap, 1 fişek eroin, uyuşturucu fişeklenmesinde kullanılan 2 makas ve defter buldu.M.E. ve Z.S. gözaltına alındı, A.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.