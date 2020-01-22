HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iki yakın dost olan Seray Sever ve Emel Müftüoğlu, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Zara ve Oktay Kaynarca'nın doğum günleri için hediye baktıklarını belirten ikili, mağaza mağaza dolaştı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Sever ve Müftüoğlu, neşeli halleriyle dikkat çekti.