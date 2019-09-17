Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok? Seray Sever TV'den ayrıldı mı? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İki gündür yayında olmayan Seray Sever'in TV8'den ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Seray Sever'in yerine Hakan Ural'a Cansu Canan Özgen eşlik etti.

SERAY SEVER GEL KONUŞALIM'DA NEDEN YOK?

Seray Sever'in tatilde olduğu bu sebeple programa geciktiği öğrenildi.

SERAY SEVER TV8'DEN AYRILDI MI?

TV8 kanalından Seray Sever'in ayrıldığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı