Seray Sever'e ne oldu? Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu olan Seray Sever'in yayında olmaması, 'Programdan ayrıldı mı?" şeklindeki soruları da akıllara getirdi.

SERAY SEVER GEL KONUŞALIM DA NEDEN YOK?

Seray Sever'in tatil dönüşü olduğu için Eylem İpek Şafak ile birlikte 10.30 itibarıyla ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta da Hakan Ural yayına katılmamıştı.