"SEVGİMİZİN GERÇEKLİĞİNİ KORUDUĞU YILLARIMIZ OLSUN"

Evliliklerinde 2'inci yılı dolduran oyuncu, sosya medya hesabına düğünlerinde verdikleri bir pozu ekleyerek, "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" şeklinde romantik bir not ile kutladı.