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        Haberler Magazin Seray Kaya: Beni yaza ışınlayın - Magazin haberleri

        Seray Kaya: Beni yaza ışınlayın

        Ünlü oyuncu Seray Kaya, soğuk havanın kendisini iyice hissettirmesinin ardından sosyal medya hesabından yaza olan özlemini dile getirerek yaza ait fotoğraflar paylaştı. Kaya; "Beni yaza ışınlayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:46
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        "Beni yaza ışınlayın"
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        Seray Kaya, soğuk havaların etkisini iyice hissettirdiği günlerde yaz aylarına duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşımda bulundu.

        Seray Kaya, 1.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaz tatilinden kalma karelerini takipçileriyle buluşturdu.

        Oyuncu yaptığı bu paylaşımına; "Beni yaza ışınlayın" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Seray Kaya

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