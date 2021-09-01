"BELEŞÇİLİK KİTABIMDA YAZMADI!"

56 yaşındaki ünlü sunucu, daha önce, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklindeki yorumlara yanıt vermişti. Paköz, Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin.' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..." diyerek, isyan etmişti.