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Serap Paköz'ü çileden çıkaran yorum: Estetikten dolayı konuşamıyor - Magazin haberleri

Serap Paköz'ü çileden çıkaran yorum!

Geçtiğimiz haftalarda "Fransız Askısı" adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ü, "Estetikten dolayı konuşamıyor" yorumları çileden çıkardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Paköz, "Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, yedi tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum" dedi

01.09.2021 - 12:42 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

  • ÇİLEDEN ÇIKARAN YORUM

    Takipçilerinin, "Doğallığınızı kaybetmişsiniz." şeklindeki yorumlarına, "Ben mutluyum" diyerek, yanıt veren Paköz, yaz tatilinin ardından ekranlara geri döndü. Bu kez izleyenlerin, "Estetikten dolayı konuşamıyor" ve "Eski haliniz daha güzeldi" şeklindeki yorumlarına maruz kalan Serap Paköz, sessizliğini bozdu.

  • "ONUNLA ALAKASI YOK"

    Eleştirilerin ardından çileden çıkan sunucu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar, 'Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu' diyor. Ben her şeyimi paylaştım sizlerle. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, yedi tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." dedi.

  • "BELEŞÇİLİK KİTABIMDA YAZMADI!"

    56 yaşındaki ünlü sunucu, daha önce, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklindeki yorumlara yanıt vermişti. Paköz, Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin.' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..." diyerek, isyan etmişti.

  • FRANSIZ ASKISI NEDİR?

    Ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi, Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

    Özellikle Seda Sayan'ın bu operasyonu geçirmesinin ardından bu yöntem sık sık gündeme geldi.

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