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Serap Paköz: Benim neyim eksik? Seda Sayan'ın yöntemi ile... - Magazin haberleri

Serap Paköz: Benim neyim eksik?

Sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik?" diyerek, soluğu Seda Sayan'ın doktorunda aldı. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, geçirdiği estetik operasyon sonrası fotoğrafını paylaştı

04.07.2021 - 11:26 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, bu kez şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi.

  • "BENİM NEYİM EKSİK?"

    Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullandı.

  • "İYİYE GİDİYOR"

    Ardından operasyon sonrası bir görüntüsünü daha yayınlayan Serap Paköz, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Sunucu, "Günaydın... Operasyondan 12 saat sonra... Gece sorunsuz geçti. Her saat iyiye gidiyor" dedi.

    Takipçileri ise Paköz'ün gönderisine, "Ne gerek vardı?" şeklinde yorumlar yaptı.

    FRANSIZ ASKISI NEDİR?

    Ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi, Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

  • SEDA SAYAN ESTETİKLERİYLE KONUŞULUYOR

    Seda Sayan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle gündem olmuştu.

  • Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düşmüştü.

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