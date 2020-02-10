HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile ilişkisini noktalayan Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek, Serenay Sarıkaya'ya olan aşkını itiraf etmişti.

YILMAZ-SARIKAYA İKİLİSİ YURDA DÖNDÜ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaptıkları tatilde aşkları belgelenen Cem Yılmaz öğle saatlerinde yurda dönerken, Serenay Sarıkaya ise akşam 17.20 uçağı ile İstanbul'a iniş yaptı.

"DAHA MÜSAİT BİR ZAMANDA KONUŞALIM"

Kendisinin İstanbul'da işi olduğu için Cem Yılmaz'la birlikte dönemediğini söyleyen Sarıkaya, "Her şey gördüğünüz gibi. daha müsait bir zamanda konuşalım" diyerek ilişkiyi doğrulamış oldu.