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Seran Bilgi, 'İçinde Sen de Varsın' albümünün konseri için sahneye çıkmaya hazır. Baş kimya mühendisliği yaptığı dönemde küçük yaşlarda piyano ve gitar dersleri almasının da etkisiyle müziğe de yönelerek Berlin Operası sanatçılarından tenor Gordon Bovinet'ten dersler alan Bilgi, albümünün tanıtım konserinde şarkılarını seslendirecek.

9 Aralık'ta Salon sahneye çıkacak olan Seran Bilgi, 'İçinde Sen de Varsın'ın konseri için çalışmalarını sürdürüyor. Konser için oldukça heyecanlı olduğu söyleyen Bilgi, kendisini seyretmeye gelenlere müzik dolu bir gece yaşatacağını dile getirdi.

Seran Bilgi, ilk çalışmalarını İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Çukurova ve Antalya'daki Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 'Seran Bilgi Senfonik' projesi kapsamında gerçekleştirdi.

Bilgi, aynı zamanda Avusturya, İngiltere, ABD ve Almanya'da birçok solo konser ve festivalde yer aldı. Bilgi, Whitney Houston'a hit şarkılar kazandırmış ve birçok Broadway Müzikali'ne imza atan Frank Wildhorn'un da dikkatini çekti.

Wildhorn, Bilgi'nin seslendirmesi için 'Büyüyor Bir Gün İnsan' adlı şarkıyı besteledi.