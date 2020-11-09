Seramik sanatçısı Şebnem Kant, Türk motifli seramiklerini Ukraynalılarla buluşturuyor:

AA

Kant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 senedir seramik sanatıyla uğraştığını ve 8 yıldır bunu iş olarak yaptığını belirtti.

Eşinin işi dolayısıyla Ukrayna'ya geldiğini ifade eden Kant, öncesinde Türkiye'de ekonomist olarak çalıştığını söyledi. Kant, "Ukrayna'ya geldiğimde önce dil bariyerini aşmak için Rusça öğrendim. Daha sonra seramik sanatına ilgi duymaya başladım." dedi.

Kant, Ukrayna'nın ünlü seramik sanatçısı Sergey Kozak'tan eğitim aldığını dile getirerek, "Daha sonra kendi atölyemi açtım. Tabii ilk başta bir Türk olarak kolay olmadı. Tüm süreçlerde tek başıma mücadele ettim, özellikle teknik konularda ama düşe kalka öğrendim. Şimdiyse ürünlerim Ukrayna'nın pek çok yerinde satılıyor ve sergiler düzenliyoruz." diye konuştu.

Şebnem Kant, şöyle devam etti:

"Mesela Moskovalı birisi Ukrayna'da benim ürünümü almış ve sonrasında sosyal medyadan bana fotoğrafını gönderdi. Dünyadan böyle mesajlar alıyorum ve çok memnun oluyorum. Ürünlerimin enerjisi var diyorlar. Bu bizim kültürümüzün özelliği, bir hikayesi var. Türk sembollerini kullanıyorum ama ben kendim yorumluyorum."

- "Dünyanın pek çok yerinden öğrencim var"

Bir yandan da seramik sanatını öğrettiğinin altını çizen Kant, Ukraynalıların yanı sıra Japon, Romanyalı, Koreli, Venezuelalı, Pakistanlı ve Fransız öğrencilerinin olduğunu dile getirdi.

Kant, şunları kaydetti:

"Öğrencilerime seramikle beraber Türk kültürünü de öğretiyorum. Bir araya geldiğimizde Türk kahvesinden başka bir şey içmiyorlar. Bundan daha iyi bir reklam olabilir mi? Tabii bunu görünce ben de gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Ben öldükten sonra bile bu seramikler orada olacak."

Kant, ilk başlarda Ukrayna'da Türk motiflerinin kolay kabul görmediğini söyleyerek, "Nar motifi mesela. 4-5 sene uğraştım ama şimdi benimkileri kopyalıyorlar. Ama aynı şey olmuyor çünkü biz farklı bir kompozisyonda kullanıyoruz. Türk seramiği hemen anlaşılmıyor ama hikayesini dinleyince Türk olduğunu anlıyoruz. Bu da burada ilgi görüyor." diye konuştu.