Seramik makinasının altında feci son!

Uşak'ta, bir fabrikada seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Banaz ilçesine bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kaldı.

İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.