DHA

Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu.

Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan´ın, TSK´nın Serakib´e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi.

DHA´nın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre Süheyl el-Hasan´ın, Serakib´in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan´ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan´ın, İdlib´de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.