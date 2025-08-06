Şerafettin Dağları'nda Osmanlı-Rus savaşının izlerini gün yüzüne çıkardı

Her yıl yaz aylarında köyüne gelerek Şerafettin Dağları'nda gezdiğini ve savaştan kalan malzemeleri topladığını anlatan Kuş, şöyle konuştu:

"Şerafettin Dağları, buranın yüksek rakımlı yerlerinden. Osmanlı-Rus Savaşı'nda ana muharebe burada yaşandı. Bu cepheden Kiğı'ya kadar ve buradan Solhan ve Bitlis'e gidene kadar muharebeler vardı. Büyüklerimiz anlatıyorlar, Ruslar burada bir sene kalmış ve göğüs göğüse bir muharebe yaşanmış. Yaklaşık 10 yıla yakındır her yaz mevsiminde buraya gelip ne kadar malzeme toplayabildiysem mini müzeyi oluşturmaya çalıştım. Bu savaştan dolayı ve burada çok şehit verildiği için devletimiz bir anıt yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini bağlayan yol üzerinde Şehitler Anıtı var.