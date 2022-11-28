Serada çalışan kadınların bisiklet yolculuğu

Antalya'nın Serik ilçesinde kurulu seralarda çalışan kadınlar, firmanın kendilerine dağıttığı bisikletle hem iş yerlerine geliyor hem de gün içinde domates, biber, patlıcan ve salatalık seraları arasında pedal çeviriyor.

"AR-GE alanımız, 120 dönümü kapalı olmak üzere 350 dönümde kurulu. Hem kapalı hem de açık alanda biber, domates, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin ıslahını yaparak kaliteli tohum elde ediyoruz. Bu geniş alanda kadın işçilerimizin ulaşımı bisiklet kullanımıyla birlikte kolaylaştı. Şu anda serada çalışan 30 kadın işçimiz bisiklet kullanıyor. Tamamına yakını bisikleti sürmeyi bilmiyordu. Özelikle kırsal bölgelerimizde 'Kadınların bisiklet kullanması yadırganır.' diye bir anlayış hakimdi. Bu düşünce aşıldı. Bisiklet sürmeyi öğrenmelerine de yardımcı olduk. Şimdi çok mutlular."

Bıçakçı, "Seraların kurulu olduğu 350 dönümde ulaşım kolaylığı sağlamak için personelimize bisiklet dağıttık. Çalışan kadınlarımızın çoğunun ilk defa bisikleti oldu. Önce sürmesini öğrendikleri bisikletten şimdi vazgeçemiyorlar" diye konuştu.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin Hollanda'da çok yaygın kullanıldığına işaret eden Bıçakçı, Hollandalı şirket yetkililerinin, ülkelerindeki uygulamaları Antalya'daki seralarda da hayata geçirdiğini vurguladı.

"BİSİKLET SÜRMEK ÇOK KEYİFLİ"

İşçilerden Fatma Bayır da 10 yıldır aynı firmanın serasında tohum ıslahı işinde çalıştığını belirtti.

Kendilerine bisiklet dağıtıldığında şaşırdığını dile getiren Bayır, "Evde çocuklarımın bisikletiyle kullanmayı biraz öğrenmiştim. Şimdi ise bisiklet sürmeyi daha da ilerlettim. Burada seralar uzak, zamandan tasarruf etmek için bisiklete binmek iyi oluyor. Evimizden işimize de bisikletle gidip geliyoruz. Bisiklet sürmek çok keyifli ve beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Aysel Yılmaz ise önceden bisiklet kullanmayı bilmediğini anlatarak, "Çocukken bisikletimiz hiç olmadı, hepimize bisiklet getirilince çok sevindik, kullanmasını da serada çalışırken öğrendim. Kendimi değerli hissettim" dedi.