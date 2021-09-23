Ev sahibi ekip, Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-15, ilk yarısını da 36-31 önde geçti.

3. periyodun ardından rakibine 60-57 üstünlük kuran Bellona Kayseri Basketbol, son 1,5 dakikaya 78-71 önde girdiği mücadeleyi, tek sayı farkla kaybetti.

Elemelerde A Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Szekszard, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi normal sezon gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

3 puanla 2. sırayı alan Sepsi ve 2 puanla son sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası normal sezon gruplarına girdi. Kayseri ekibi, bir diğer Türk temsilcisi Nesibe Aydın'ın da bulunduğu D Grubu'nda mücadele edecek.