Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

DHA

Meclis Başkanı Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Şentop, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.



